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مكرم محمد أحمد: جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.. وتصريحات عبدالناصر حولهما كانت وقت الخلاف مع المملكة

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مكرم محمد أحمد: جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.. وتصريحات عبدالناصر حولهما كانت وقت الخلاف مع المملكة مكرم محمد أحمد: جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين.. وتصريحات عبدالناصر حولهما كانت وقت الخلاف مع المملكة

الرئيس جمال عبدالناصر (أرشيفية)

قال الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفين الأسبق، إن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، وليس بهما ماء وخاليتين من الحياة، مؤكدا أن الرياض عهدت لمصر بحراستهما في ظروف استثنائية.

وأضاف “مكرم” خلال لقائه ببرنامج “عين على البرلمان” تقديم الإعلامي شريف بركات، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حول ملكية لجزرتي تيران وصنافير كانت في وقت الخلاف مع .

وفيما يخص إنشاء الجسر البري بين مصر والسعودية، إن وجهة نظر الرئيس الأسبق حسنى مبارك بشأن الجسر البري بين مصر والسعودية كانت خاطئة، وأنه كان يحاول الحفاظ على مدينة شرم الشيخ هادئة، من أجل السياح، مشيرًا الى ان التحاف المصري يمنح مصر فرصة ان تكون منطقة لجذب للاستثمارات مع توفير المناخ اللازم للاستثمار.

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