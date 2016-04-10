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نيابة الوراق: غريق النيل من سكان المقطم.. والحادث ليس به شبهة جنائية

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نيابة الوراق: غريق النيل من سكان المقطم.. والحادث ليس به شبهة جنائية نيابة الوراق: غريق النيل من سكان المقطم.. والحادث ليس به شبهة جنائية
أمر عمرو البنا، مدير نيابة الوراق، برئاسة المستشار مصطفى توفيق رئيس النيابة، بندب مفتش من وزارة الصحة، لمناظرة جثة عثرعليها طافية بنيل منطقة الوراق، كما طلبت تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية للجثة، عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث، كما تبين بكشف هويته الشخص، أنه من سكان منطقة المقطم، وتنتظر النيابة تقرير مفتش الصحة، ولم تصريح بالدفن.

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