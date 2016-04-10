ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإسكندرية

>ألقت مباحث السرقات بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات.

ووردت معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم السرقات المتنوعة، تفيد قيام كلاً من" محمد .ح"- 25 سنة عاطل مقيم دائرة قسم محرم بك السابق اتهامه في 14 قضية " شروع في سرقة – أقراص مخدرة – تزوير – تشرد " ، و " محمود .ع"- 25 سنة عاطل مقيم دائرة قسم محرم بك، بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب حوادث جرائم السرقات، مستخدمين دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، اعترفا بارتكاب 21 حادث سرقة تليفون محمول، وبإرشادهما تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجنى عليهم، تعرف كل منهم على ما يخصه، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق.

- ضبط تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى سرقة السيارات