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26 يونيو.. الحكم فى دعوى غلق "فيس بوك" و"تويتر" لاستخدامهما فى العنف

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26 يونيو.. الحكم فى دعوى غلق "فيس بوك" و"تويتر" لاستخدامهما فى العنف 26 يونيو.. الحكم فى دعوى غلق "فيس بوك" و"تويتر" لاستخدامهما فى العنف
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى تطالب بغلق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، لاستخدامهما فى التحريض على أعمال العنف، للحكم بجلسة 26 يونيو المقبل.

وقالت الدعوى التي حملت رقم 79798 لسنة 68 قضائية، إن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير وحتى الآن، فى إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى الممتلكات العامة والخاصة داخل .

وأضافت أن تلك المواقع تعمل دون ترخيص، وأصبحت منبرا للشائعات، حيث إنه لا توجد رقابة عليها، بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.

وأشارت الدعوى إلى أن هذين الموقعين يعدان وسيلة للاستغلال من قبل العناصر المجهولة والإرهابية لإنشاء حسابات مزيفة ووهمية، بغرض نشر الشائعات والنصب على المواطنين والتحريض والتخطيط للأحداث الإرهابية بالبلاد.

- المفوضين توصى بإحالة نقيب المحامين للتأديب لجمعه بين المحاماه ومهنة أخرى

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مصر 365

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