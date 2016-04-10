الاتحاد البرلمانى العربى يعتزم تقديم مقترح للضغط على إسرائيل فى اجتماعه بجنيف

كشف مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى، عن اعتزام الاتحاد البرلمانى العربى تقديم مقترح يشكل ضغطا على الكيان الصهيونى، وذلك خلال اجتماع الاتحاد فى جنيف فى أكتوبر القادم.

وشدد المرزوقى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" على هامش الاجتماع 23 للاتحاد البرلمانى العربى، المنعقد الآن بجامعة الدول العربية، على ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، وذلك لتحريك قضية العرب والمسلمين (القضية الفلسطينية).

ولفت إلى أن كل ما تشهده الدول العربية من صراعات ومنازعات ناتجة عن القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الكيان الصهيونى أكبر المستفيدين مما يحدث بالمنطقة، لأن ذلك يسحب الضوء عما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى.

-على عبد العال يلتقى اليوم مرزوق الغانم ورئيس مجلس النواب اللبنانى