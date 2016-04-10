الرئيس السيسى ونظيره التوجولى يشهدان توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره التوجولى، فورى جناسينجبى، بمقر رئاسة الجمهورية، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم فى التعاون فى مجالات عديدة بين البلدين.

وضمت هذه المذكرات بروتوكول تعاون فى مجال التخطيط والعمارة، وبرنامج تنفيذى فى مجال الرياضية، وبرنامج تنفيذى فى المجال الثقافى، وبرنامج تنفيذى فى مجال الإعلام بين الهيئة العامة للاستعلامات فى مصر وبين وزارة الإعلام والشباب الرياضية والثقافة فى توجو.

كما تضمنت مذكرات التفاهم برنامجا تنفيذيا للتعاون فى مجال الإذاعة والتلفيزيون بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون فى مصر وبين وزارة الإعلام والشباب الرياضية والثقافة فى توجو.

وكانت قد بدأت المباحثات الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس توجو فورى جناسينجبى بمقر رئاسة الجمهورية، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجالات النقل البحرى والثقافة والبناء والتخطيط الحضارى والرياضة والإعلام والصحة، بجانب تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

بدء مباحثات ثنائية بين الرئيس السيسى ونظيره التوجولى

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