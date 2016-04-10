وفاة شاب مواطن طعناً في الفجيرة

تلقى شاب مواطن من الفجيرة طعنة غائرة في الصدر أفقدته حياته في صباح اليوم، وباشرت أجهزة الأمن بالفجيرة تحقيقاتها للكشف عن ملابسات الحادث ،وفق القائد العام لشرطة الفجيرة العميد محمد بن غانم الكعبي.

واشار بن غانم أنه في تمام الساعة 12 من صباح اليوم تلقت غرفة العمليات بلاغاً عن وجود شاب عشريني تعرض لطعنة نافذة في منطقة مظلات الفصيل بالفجيرة، وهو في حالة حرجة جداً، وعليه انتقلت على الفور فرق البحث والمختبر الجنائي والاسعاف الوطني إلى موقع البلاغ ، حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى ليفارق الحياة هناك متاثراً باصابته الخطيرة.

وعليه تم التعرف على هوية الضحية التي تعود للمواطن " ع.ع. ر" من ابناء الإمارة، وافاد بن غانم انه جاري البحث عن الجناة للقبض عليهم.