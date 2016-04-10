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بالصور..بدء انتخابات نقابة المحامين بالدقهلية و21 يتنافسون على منصب النقيب

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بالصور..بدء انتخابات نقابة المحامين بالدقهلية و21 يتنافسون على منصب النقيب بالصور..بدء انتخابات نقابة المحامين بالدقهلية و21 يتنافسون على منصب النقيب
بدأت اليوم انتخابات نقابة المحامين الفرعية فى الدقهلية، والتى تجرى فى عدة محاكم بمدينة المنصورة، ومراكز محافظة الدقهلية، والتى يتنافس عليها 21 محاميا على منصب نقيب النقابة الفرعية، وأعضاء مجلس إدارة النقابة، ومنصب الشباب وذلك بقطاع شمال الدقهلية، ويخوض الانتخابات بقطاع جنوب الدقهلية ما يزيد على 20 محاميا فى ذات المقاعد.

ويتنافس على منصب نقيب النقابة الفرعية، 6 مرشحين من بينهم النقيب الحالى، ويتنافس على عضوية مجلس إدارة النقابة 7 مرشحين، ويتنافس على منصب الشباب 9 محامين.

وقد شهدت محكمة المنصورة إقبالا كثيفا من قبل المحامين، فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت باللجان، ويقوم عشرات المحامين بتوزيع الدعاية الخاصة بمرشحيهم أمام أبواب المحكمة، فيما حدثت بعض المشادات من قبل المحامين أنصار بعض المرشحين وتم احتواؤها.

فيما تقام الانتخابات بمحاكم محافظة الدقهلية، بإشراف قضائى كامل، وتقوم قوات من الشرطة بتأمين عملية التصويت ومقار المحاكم، وقد قام نبيل الجمل عضو مجلس النواب بدائرة أول المنصورة، والمحامى بالإدلاء بصوته فى الساعات الأولى من عملية التصويت.

انتخابات المحامين بالدقهلية (1)

انتخابات المحامين بالدقهلية (2)

انتخابات المحامين بالدقهلية (3)

انتخابات المحامين بالدقهلية (4)

انتخابات المحامين بالدقهلية (5)

انتخابات المحامين بالدقهلية (6)

انتخابات المحامين بالدقهلية (7)

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