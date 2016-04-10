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بالصور.. سفير مونتينجرو يزور ميناء الإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك

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بالصور.. سفير مونتينجرو يزور ميناء الإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك بالصور.. سفير مونتينجرو يزور ميناء الإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك
قال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء استقبل اليوم Gojko Celebic سفير دولة مونتينجرو غير المقيم لدى ، وكان فى استقباله المهندس، محمد الدقاق، نائب رئيس هيئة الميناء، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأضاف الغندور أن الإدارات المعنية بالهيئة أعدت برنامجاً للزيارة تضمن عرضا تقديميا عن الميناء، ثم زيارة متحف الميناء، مشيرا إلى أن السفير المونتينجرو أبدى رغبته فى التعاون مع ميناء الإسكندرية لعمل خط ملاحى مشترك.

ميناء الإسكندرية-السفير المونتينجرو-رضا الغندور (1)

ميناء الإسكندرية-السفير المونتينجرو-رضا الغندور (2)

ميناء الإسكندرية-السفير المونتينجرو-رضا الغندور (3)

ميناء الإسكندرية-السفير المونتينجرو-رضا الغندور (4)


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