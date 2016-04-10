بالصور.. حكمدار البحيرة يزيل عمارة مخالفة بمدينة دمنهور

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالبحيرة اليوم، برئاسة المهندس سعد غراب رئيس المدينة، وبإشراف اللواء فتحى عبد الغنى السكرتير العام المساعد، واللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، عمارة مكونة من 6 أدوار بمدخل مدينة دمنهور، والصادر لها قرار إزالة، والتى كانت عائقا أمام تنفيذ كوبرى دمنهور العلوى.

ومن جانبه قال اللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة أن ذلك وفقا لتوجيهات اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، لردع المخالفين وتأكيدا لهيبة الدولة، وقد لاقت الحملة إستحسان أهالى المنطقة.

يأتى ذلك فى إطار تشديد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة على رؤساء المدن والمراكز بإزالة كل المبانى المخالفة لشروط الترخيص والعمارات والأبراج السكنية، الصادر لها قرارات إزالة من الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، والأدوار المخالفة التى يتم بناؤها أعلى العقارات.

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