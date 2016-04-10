خصم 3 أيام لعامل مدرسة فى الشرقية بسبب رقص "صبيان" شبه عرايا

قرر خالد جعفر مدير إدارة غرب الزقازيق التعليمية بالشرقية، مجازاة عامل مدرسة الحكماء الابتدائية، بالخصم 3 أيام من راتبه، لسماحة لعدد من الصبيان من الحى، بالرقص شبة عرايا فى المدرسة.

وقال مدير الإدارة التعليمية لـ"اليوم السابع"، إنه فور مشاهده لمقطع فيديو على الموقع الإلكترونى لليوم السابع، لمجموعة من الصبيان يرقصون وهم شبة عارى بطريقة مسيئة داخل فناء المدرسة، قام باستدعاء المدير العام، وشكل لجنة تحقيق فى الواقعة.

وأضاف أنه تبين من خلال التحقيقات، أن الواقعة كانت أول أمس الجمعة، وأن العامل سمح لهم بالدخول للعب كرة القدم فى الفناء، ثم قام "الصبيان"، بالاستحمام فى حمامات المدرسة عقب انتهاء المباراة، والرقص بدون ملابس كاملة واللهو بالمياه بصورة سئية، فتقرر الجزاء المتقدم فوريًا.

وأشار "خالد جعفر"، إلى أنة تم إصدار تعليمات مشددة لجميع المدارس بعدم السماح بدخول أى شخص غريب المدرسة حتى لو فى غير أوقات العمل لعدم تكرار الواقعة.

- بالفيديو.. طلاب يرقصون عرايا داخل مدرسة بالزقازيق ‎