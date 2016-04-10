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"حميات أسوان": إصابة 3 أطفال جدد بتشنجات بعد تطعيمهم ضد الحصبة

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"حميات أسوان": إصابة 3 أطفال جدد بتشنجات بعد تطعيمهم ضد الحصبة "حميات أسوان": إصابة 3 أطفال جدد بتشنجات بعد تطعيمهم ضد الحصبة
أكد الدكتور نادر محروس، مدير مستشفى الحميات بأسوان، أن المستشفى استقبل اليوم 3 حالات جديدة لأطفال من منطقة كيما، أصيبوا بتشنجات نتيجة لتناولهم جرعات تطعيم ضد مرض الحصبة.

وأوضح مدير مستشفى الحميات، فى تصريحات صحفية، أن هذه الحالات فردية، وحالتهم الصحية طبيعية نتيحة لتناولهم عقار التطعيم ضد مرض الحصبة، حيث حدث تفاعل طبيعى للعقار داخل أجسام الأطفال، دون أى تاثير صحى عليهم.

وكانت مستشفى حميات أسوان، استقبلت 11 طفلاً قادماً من قرية الرقبة التابعة لمركز دراو بمحافظة أسوان، فى حالات إغماء بعد إعطائهم جرعة مصل تطعيم ضد الحصبة.

وأكد الطبيب المتابع لحالة الأطفال لـ"اليوم السابع"، أن هناك 8 حالات خرجوا من المستشفى بعد التأكد من عدم تعرضهم لإصابات، فيما تم حجز 3 أطفال تحت الرعاية بسبب إصابتهم بحساسية نتيجة التطعيم.

- إصابة 11طفلا بالإغماء بعد تناولهم تطعيما ضد الحصبة بقرية الرقبة فى أسوان
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