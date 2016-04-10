أمين مساعد الجامعة العربية يطالب أصحاب الأعمال بالاستثمار فى أوطانهم

قال الدكتور محمد بن إبراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، فى رسالة موجهة للعمال: "عليكم بالجد والاجتهاد للارتقاء بأمتنا العربية بالعمل، فالعمال يرفعون الأمم".

وطالب الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة (43) لمؤتمر العمل العربى المنعقد بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رجال الأعمال بالاستثمار فى أوطانهم "لن ينفعكم إلا أبناؤكم، فاستثمروا فى بلدانكم ولا تنظروا إلى الخارج، ولدينا رجال ونساء وعلماء فى جميع المجالات، والفقر والبطالة معاناة أوطاننا العربية ولابد أن نتحد سويا وننسق فيما بيننا".

ومن جانبه قال الدكتور عيسى بن سعد الجفالى النعيمى وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة قطر: وطننا العربى ملئ بخبرات أبنائة و أفكاره وطاقاته البشرية، و التحديات التى تواجه المجتمعات العربية تتطلب تكاتف ومضاعفة الجهود وتفعيل سوق العمل ومشاريع ريادة شبابية ومشروعات صغيرة وتأهيل العاطلين للعمل.

بالصور.. وزير القوى العاملة: مصر تحتضن الدورة 43 لمؤتمر العمل العربى

توافد الوزراء ورؤساء المنظمات المشاركة فى مؤتمر العمل العربى بالقاهرة