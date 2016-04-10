للرجال فقط.. 5 أعراض لسرطان الثدى تنذر بخطر الإصابة

أعراض سرطان السرطان تظهر على الرجال..

أعراض سرطان الثدى للرجال..

يهاجم السرطان الإنسان فلا يفرق بين صغير وكبير شاب أو مسن، رجل أو امرأة، فهو لا يعرف غير لغة الخلايا فينقض عليها ليغير خصائصها، ومن بين أنواع السرطانات "سرطان الثدى" الذى يعتقد الكثير أنه يصيب السيدات فقط، وهذا غير صحيح، حيث يهاجم سرطان الثدى الرجال أيضا.>ويقدم الموقع الأمريكى "health line" أعراض سرطان الثدى عند الرجال، ويذكر: "يمكن أن يحدث سرطان الثدى للذكور فى حالات قليلة فى عمر الشباب ولكنه أكثر شيوعا فى الرجال الأكبر سنا، وبسبب عدم إدراك الكثير من الرجال احتمالية إصابتهم بسرطان الثدى يتم تشخيص المرض فى وقت متأخر وهو ما يجعلهم يتعرضون لمضاعفات المرض الخبيث، لأن الرجال لديهم نسيج ثدى مثل النساء وخلاياها يمكن أن تخضع لتغيرات سرطانية.>ويجب أن يتعرف الرجال على أعراض سرطان الثدى حتى يتم علاجه مبكرا، وهناك أعراض تظهر على الثدى يمكن ملاحظتها بسهولة ومن هذه الأعراض:

1. تورم فى أنسجة الثدى

>2. سماكة فى نسيج الثدى

>3. احمرار أو تقشير الحلمة

>4. تهيج الجلد مع استمرار الحكة على الثدى

>5. ظهور طفح جلدى على الثدى

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