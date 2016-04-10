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أحدث وسيلة لعلاج الإجهاض المتكرر بتحفيز الخلايا الجذعية بالرحم

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أحدث وسيلة لعلاج الإجهاض المتكرر بتحفيز الخلايا الجذعية بالرحم أحدث وسيلة لعلاج الإجهاض المتكرر بتحفيز الخلايا الجذعية بالرحم
سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أحدث وسيلة لعلاج الإجهاض المتكرر باستخدام عملية جراحية بسيطة لا تتعدى 15 دقيقة يتم خلالها استخدام مكشطة صغيرة لكحت بطانة الرحم.

وأشرف على هذه العملية فريق من الأطباء بجامعة وُرِكْ البريطانية، وأكدوا أنها تساهم فى تنشيط وتحفيز الخلايا الجذعية وإفراز عوامل النمو، وهو ما يساعد فى تجديد خلايا بطانة الرحم وتعزيز صحتها، ومساعدة السيدات اللاتى يعانين من الإجهاض المتكرر، حيث سيهيئ ذلك بطانة الرحم لاستقبال الجنين وجعله يلتصق بها بشكل أفضل، وكما ستساهم هذه التقنية العلاجية فى رفع فرص نجاح وسائل الإخصاب المساعد.

وأضاف الأطباء أن تلك العملية تعد من أوائل التقنيات المستخدمة فى علاج الإجهاض المتكرر، الذى يصيب 1% من نساء العالم، وحال نجاحها فستُحدث تقدما ملحوظا فى هذا المجال، وستحد من التأثيرات النفسية السلبية التى تصيب السيدات مثل القلق والاكتئاب ونوبات الهلع.

يذكر أنه تجرى حاليا تجربة واسعة فى جامعة وُرِكْ، تشمل 100 سيدة تعرضن من قبل لمرتين أو أكثر من الإجهاض، للتأكد من فاعلية كحت بطانة الرحم فى علاج هذه المشكلة، وكان فريق من الباحثين قد توصلوا مؤخرا إلى سبب حدوث الإجهاض المتكرر، وأعزوا ذلك إلى قلة أعداد الخلايا الجذعية فى بطانة الرحم.


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