تأجيل محاكمة محمد بديع فى قضية "أحداث الإسماعيلية" للغد

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة مرشد الإخوان "محمد بديع و آخرين، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الإسماعيلية"، للغد لاستكمال مرافعات هيئة الدفاع.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، لفض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

- قاضى "أحداث عنف الإسماعيلية" للدفاع: أسلوبكم لا يتفق مع قيم العمل القضائى