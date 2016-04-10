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بالصور.. لجنة فنية من مرور البحر الأحمر لمعاينة وفحص أتوبيس رأس غارب

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أتوبيس رأس غارب

أتوبيس رأس غارب

مراسل – ONA:

قررت نيابة رأس غارب، منذ قليل، تكليف إدارة مرور البحر الأحمر، بتشكيل لجنة فنية من خبراء وضباط مرور، لمعاينة ومعرفة أسباب حادث انقلاب أتوبيس رحلات شمال رأس غارب، حسبما أفاد مراسلنا.

وكان الحادثـ  الذي وقع صباح اليوم قد أسفر عن إصابة 36 شخصَا.

وأمرت نيابة رأس غارب، اللجنة المشكلة بإعداد تقرير فني، وفحص الأتوبيس المنكوب، فضلًا عن بيان حالته الفنية، وإجراء تحليل مخدرات للسائق، وسماع أقوال المصابين.

ومن المقرر أن تنتقل النيابة لموقع الحادث لإجراء المعاينة.

وكان اللواء عادل التونسي، مدير أمن البحر الأحمر، قد انتقل إلى موقع الحادث، كما قام بزيارة المصابين في المستشفى.

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