الملك سلمان يصل مجلس النواب لإلقاء خطاب تاريخي

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية الى مقر مجلس النواب اليوم فى زيارة هى الاولى من نوعها له حيث يلقى خطابا امام اعضاء المجلس وصفه المراقبون بأنه تاريخى خاصة وانها المرة الاولى فى تاريخ البرلمان.

وكان على راس مستقبلى الملك سلمان الدكتور على عبد العال رئيس المجلس والوكيلان السيد الشريف وسليمان وهدان ورؤساء الهيئات البرلمانية.

وفور وصول الملك سلمان اصطحبه الدكتور على عبد العال الى القاعة المخصصة لرئيس الجمهورية حيث جرى حديث ودى رحب خلاله رئيس المجلس بالملك سلمان والوفد المرافق له معربا عن تقديره الكبير لهذه الزيارة التى لها اثر كبير فى نفوس ممثلى الشعب الذين اعتبروها تقديرا كبيرا من الملك سلمان للشعب المصرى.

أ ش أ