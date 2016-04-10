بالصور.. وزير الأوقاف: تنظيم رحلات ترفيهية وتاريخية وإسلامية لجنوب سيناء

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن تنظيم مسابقة القرآن الكريم هو تأكيد على التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، والدليل ما تم بين وزارة الأوقاف ووزارة الشباب والرياضة واستضافة المدينة الشبابية لهذه المسابقة دليل على الأمن والأمان بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف أن وزارة الأوقاف سوف تقوم بتنظيم رحلات ترفيهية وتاريخية وإسلامية لجنوب سيناء، كالاستثمارات الضخمة التى بدأت فى مصر، خلال هذه الفترة، والممولة من دولة السعودية التى تساعد على الترابط بين مصر والسعودية وتعميق التجارة بين القارتين.

وأشار "جمعة" إلى أن هذه المسابقة تتميز بالتنوع فى الأعمار المشاركة، والتى تضم ذوى الاحتياجات الخاصة وتحت 20 سنة وفئة عمرية أخرى، لافتا خلال كلمته، أن كل من يأخذك إلى طريق غير طريق السماحة والخلق الحسن وحسن التعامل مع كل الأديان يؤدى بك إلى الهلاك فى الدنيا والآخرة.

وكرم الوزير كبار القراء من حفظة القرآن الكريم فى مختلف دول العالم بداية من هذا العام، كما رحب بزيارة الملك سلمان لمصر، قائلا: إننا نزف بشرى سارة لأهالى سيناء على إنشاء جسر ربط بين مصر والسعودية لزيادة الاستثمارات بين الدول وربط آسيا وإفريقيا بالعمل التجارى.

ومن جانبه أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة تتشرف باستضافة المسابقة الثالثة والعشرين للقرآن الكريم لعدد 75 متسابقا من 60 دولة، كما رحب المحافظ بالمتسابقين وأعرب عن بالغ سعادته بتنظيم مثل هذه المسابقة على أرض الكنانة جنوب سيناء، واستضافة المدينة الشبابية بشرم الشيخ هذه المسابقة دليل على أن مدينة السلام بلد أمن وأمان، والقرآن الكريم اتسم بالسماحة والتعايش السلمى مع كل الديانات.

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