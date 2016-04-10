بالصور.. وزير المالية السعودى يضع حجر الأساس لتطوير "قصر العينى"

وضع وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، منذ قليل، حجر الأساس لتطوير مستشفى قصر العينى، والمدعوم بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار على مدى 20 عامًا من الصندوق السعودى للتنمية.

وحضر فعاليات وضع حجر الأساس وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، والدكتور فتحى خضير، عميد كلية طب قصر العينى.

وتشمل عملية التطوير، وحدات الرعاية المركزة وتطوير الأقسام وتزويد المستشفى بمعدات طبية حديثة، وإنشاء أقسام جديدة وتطوير وحدات الطوارئ، فضلاً عن إنشاء وحدات تخصصية جديدة بمعظم المجالات الطبية.

تكثيف أمنى بـ"قصر العينى" تزامنا مع زيارة وزير المالية السعودى