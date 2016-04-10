الحلقى: روسيا وسوريا تحضران عملية لتحرير حلب

نقلت وكالة أنباء روسية عن رئيس الوزراء السورى وائل الحلقى قوله لمشرعين روس يزورون سوريا اليوم الأحد أن سلاح الجو الروسى والجيش السورى يُعدان عملية مشتركة لتحرير حلب.إعلان - Ads إعلان - Ads
ونقلت وكالة تاس عن الحلقى قوله أن روسيا وسوريا تعدان معا عملية لتحرير حلب والتصدى لكل الجماعات المسلحة غير القانونية التى لم تنضم إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو تخرقه.
ونقلت وكالة تاس عن الحلقى قوله أن روسيا وسوريا تعدان معا عملية لتحرير حلب والتصدى لكل الجماعات المسلحة غير القانونية التى لم تنضم إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو تخرقه.
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