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«أدنوك» تعلن عن أسعار إسطوانات الغاز لشهر أبريل

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«أدنوك» تعلن عن أسعار إسطوانات الغاز لشهر أبريل «أدنوك» تعلن عن أسعار إسطوانات الغاز لشهر أبريل

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" عن إعادة تعبئة إسطوانات الغاز المسال لشهر إبريل الحالي بالسعر غير المدعوم في جميع محطاتها للخدمة بدولة الإمارات .

وبموجب تحديث الأسعار الذي تحدده الشركة في العاشر من كل شهر توفر"أدنوك للتوزيع" إسطوانات الغاز المسال سعة /25/ رطلا بسعر جديد قدره 46 درهما مقارنة مع سعر بيعها السابق والبالغ 42 درهما . كما توفر إسطوانات الغاز المسال سعة /50/ رطلا بسعر جديد قدره /92/ درهما مقارنة مع سعر بيعها السابق /83/ درهما .

وقال خالد هادي نائب الرئيس لدائرة التسويق والاتصال المؤسسي في "أدنوك للتوزيع" إن آلية التسعير التي تطبقها الشركة تعتمد على مواكبة تغييرات الأسعار العالمية لمنتج الغاز . وتلتزم الشركة بدراسة الأسعار شهريا بما يراعي مصالح المستهلكين والعملاء في دولة الإمارات. كما تحرص على تطبيق سعر البيع الجديد بالشكل الأمثل الذي يحفظ حقوق جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة .

وتوفر "أدنوك للتوزيع" للمستحقين إسطوانات الغاز المسال بالسعر المدعوم /20/ درهما للاسطوانات من قياس /25/ رطلا و/30/ درهما للاسطوانات من قياس /50/ رطلا في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال "إ - غاز" التي تصدرها الشركة .

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