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صن: جوارديولا يريد لاعب وسط دورتموند وجناح أرسنال

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صن: جوارديولا يريد لاعب وسط دورتموند وجناح أرسنال صن: جوارديولا يريد لاعب وسط دورتموند وجناح أرسنال

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الموسم المقبل يسعى للتعاقد مع الثنائي إلكاي جوندوجان وأليكس تشامبرلين.

فذكرت الصحيفة أن "بيب" بدأ فعلا المفاوضات مع دورتموند من أجل الحصول على خدمات جوندوجان الدولي الألماني مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

وقالت أيضا إنه معجب جدا بتشامبرلين جناح أرسنال ويرغب في انتدابه لقدرته على اللعب في الطرف أو في وسط الملعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوندوجان سيكون خليفة يايا توريه في حالة قدومه، فالإيفواري سيشد الرحال عن سيتي الصيف المقبل قبل قدوم جوارديولا.

فالأخير كان قد تخلى عن توريه عندما كان مدربا لبرشلونة ليرحل اللاعب إلى سيتي الذي يقضي به حاليا موسمه السادس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخيار الأول لجوارديولا من أجل دعم الدفاع هو جون ستونز لاعب إيفرتون الذي تقدر قيمته بـ50 مليون جنيه إسترليني.

فالأرجنتيني مارتن ديميكيليس على الأرجح لن يستمر في صفوف سيتي مع جوارديولا.

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