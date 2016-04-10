منافسة شرسة بإنتخابات نقابة المحامين بجنوب وشمال الشرقية

تشهد انتخابات نقابة المحامين بالشرقية، اليوم الأحد، منافسة شرسة على عضوية نقابة المحامين وخاصة مقعد الشباب، بعد قرار صدور بإنشاء محاكم جديدة فى عدد من المحافظات، ما ترتب عليه تقسيم نقابة المحامين بالشرقية إلى نقابة جنوب وشمال الشرقية.

وتجرى الانتخابات على مقعد نقيب للنقابتين، شمال وجنوب، ثم عن كل محكمة جزئية أعضاء للنقابة بالإضافة إلى مقعد الشباب لنقابة جنوب الشرقية وشمال الشرقية.

هذا ويتنافس على مقعد النقيب بجنوب الشرقية 4 مرشحين هم كل من النقيب الأسبق حسن الصادق وسمير كيلانى وبلال الجندى ومحمد العادلى بينما يخوض 6 مرشحين المنافسة على مقعد الشباب وهم يوسف قنديل المحامى ببلبيس، و5 مرشحين من مركز وبندر الزقازيق هم أحمد مدحت، ومحمد جمال، وأحمد عوض، وإسلام بحراوى، وأحمد على.

ومن أبرز المرشحين على مقعد النقيب بشمال الشرقية، "ممدوح عجينه" و"السيد سماحة" "متولى محمود "وعلى مقعد الشباب مروان طرابية " و"أحمد صبرى بسيوني" .و"محمد عبد الرحمن البكرى ".

لجنة لاستقبال الناخبين فى انتخابات نقابة المحامين الفرعية بالمنيا غدا

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