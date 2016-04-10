افتتاح سفارة المعرفة بكلية الهندسة جامعة بورسعيد‎

افتتح منذ قليل الدكتور راشد القصبى رئيس جامعة بورسعيد القاعة الجديدة لما يسمى بسفارة المعرفة التابعة لمكتبة الإسكندرية.

وحضر الافتتاح الدكتور عاطف علم الدين رئيس الجامعة السابق والدكتور أيمن إبراهيم عميد كلية الهندسة ولفيف من عمداء الكليات وممثلى من طلاب الكليات العملية والنظرية لجامعة بورسعيد .

وأكد الدكتور أيمن عميد الهندسة أن القاعة الجديدة تضم 15 جهاز كمبيوتر كلهم متصلين بمكتبة الإسكندرية تمهيدا لانطلاق الثورة المعلوماتية والتى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن القاعة تضم فيديو الكونفرانس لبث كافة المؤتمرات العالمية لتوفير الوقت والجهد لكل الباحثين .

- غدًا.. افتتاح "سفارة المعرفة" بجامعة بورسعيد