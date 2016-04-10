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تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بجوار مدرسة فى الخانكة بالقليوبية

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تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بجوار مدرسة فى الخانكة بالقليوبية تفكيك عبوة هيكلية عثر عليها بجوار مدرسة فى الخانكة بالقليوبية
أكد العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، أنه تم تفكيك عبوة هيكلية بدائية الصنع عثر عليها بجوار مدرسة سرياقوس الابتدائية بالخانكة.

كانت أجهزة الأمن فى القليوبية، عثرت على جسم غريب بجوار مدرسة سرياقوس بالخانكة وانتقل رجال الحماية المدينة للتعامل مع الجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة بالعثور على جسم غريب بجوار سور مدرسة سرياقوس الابتدائية بالخانكة، وانتقل رجال الحماية المدينة برئاسة اللواء على عبد المقصود، وجار فحص الجسم والتعامل معه، كما أصدرت الأجهزة المعنية قرارًا بالإخلاء الفورى للمدرسة من الطلاب وإخلاء محيط المدرسة لحين التعامل مع الموقف.


>- العثور على جسم غريب بجوار مدرسة بالخانكة فى القليوبية

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