تعيين الرائد هشام الأمير رئيسا لمباحث القصير

أجرى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، حركة تنقلات محدودة بين ضباط إدارة البحث الجنائى بالمديرية، حيث تم ترقية الرائد هشام الأمير من معاون أول مباحث قسم ثان الغردقة لرئيس مباحث مدينة القصير.

كما تم نقل الرائد شادى حافظ رئيس مباحث قسم شرطة القصير لإدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن البحر الأحمر، كما شملت الحركة ترقية الرائد محمد عزت لمنصب معاون أول مباحث قسم شرطة ثان الغردقة.

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