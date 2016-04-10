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"استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء والأغراض السلمية" ندوة بزراعة المنوفية

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"استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء والأغراض السلمية" ندوة بزراعة المنوفية "استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء والأغراض السلمية" ندوة بزراعة المنوفية
تنظم كلية الزراعة جامعة المنوفية، ندوة علمية بعنوان "استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء والأغراض السلمية"، تحت رعاية الدكتور معوض محمد الخولى رئيس الجامعة، والدكتور عادل البلتاجى عميد الكلية.

صرح بذلك الدكتور دياب الصعيدى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأضاف أنه من المقرر أن يحاضر فى الندوة الدكتور مرسى الطحاوى أستاذ علوم الطاقة النووية بالمركز الدولى للبحوث يوم الثلاثاء الموافق 12 إبريل.

وفى سياق متصل، أكد وكيل الكلية، أن الكلية بصدد الانتهاء من تجهيز منفذ الكلية وإعادة افتتاحه من جديد خلال الأسابيع القليلة القادمة، فتم شراء دجاج بياض عمر 100 يوم، حتى يدخل سريعاً فى المراحل الإنتاجية ويكون متاحا للجمهور إلى جانب منتجات الألبان يأتى ذلك فى إطار سعى الكلية إلى تطوير الأقسام الإنتاجية والوحدات ذات الطابع الخاص .

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