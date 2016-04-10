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القضاء الإدارى يفصل فى دعوى وقف برنامج نفسنة بالقاهرة والناس 26يونيو المقبل

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القضاء الإدارى يفصل فى دعوى وقف برنامج نفسنة بالقاهرة والناس 26يونيو المقبل القضاء الإدارى يفصل فى دعوى وقف برنامج نفسنة بالقاهرة والناس 26يونيو المقبل
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى، المحامى، والتى يطالب فيها بوقف برنامج نفسنة، والتى تشارك فى تقديمه الفنانة انتصار، والذى يذاع على قناة القاهرة والناس، للحكم بجلسة 26 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1620 لسنة 70قضائية، كلا من رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس والممثل القانونى لها ووزير الاستثمار.

وقال سمير صبرى، المحامى، إن انتصار دعت للفسق والفجور من خلال ظهورها فى برنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، وحرضت فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.

وكانت انتصار قد دعت الشباب المصرى لمشاهدة الأفلام الإباحية لـ"تصبير أنفسهم" بحسب تعبيرها، مؤكدة أنها تعرف قنوات تعرض هذه الأفلام بشكل درامى، وهى تفضلها وتفضل مشاهدتها


>القضاء الإدارى ينظر اليوم دعوى وقف برنامج "نفسنة"
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