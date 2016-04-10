وزير المالية السعودى يصل مستشفى قصر العينى لوضع حجر التطوير

وصل منذ قليل، وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف، لمستشفى قصر العينى، لوضع حجر الأساس لتطوير المستشفى، والمدعوم بقرض ميسر قيمته 120 مليون دولار على مدى 20 عامًا من الصندوق السعودى للتنمية، كما وصل كل من، وزير التعليم العالى الدكتور أشرف الشيحى، ورئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار.

وتشمل عملية التطوير، وحدات الرعاية المركزة وتطوير الأقسام وتزويد المستشفى بمعدات طبية حديثة، وإنشاء أقسام جديدة وتطوير وحدات الطوارئ، فضلا عن إنشاء وحدات تخصصية جديدة بمعظم المجالات الطبية.

وتبدأ مراسم الاحتفال بمشروع تطوير قصر العينى فى الساعة العاشرة والنصف صباح اليوم الأحد، ويلقى كل من مندوب الملك، ووزير التعليم العالى، ورئيس جامعة القاهرة، كلمات بمناسبة إطلاق مشروع التطوير الذى يهم قطاعًا كبيرًا من المصريين، ويستعرض عميد كلية طب قصر العينى خطة التطوير.

كانت جامعة القاهرة قد استعدت لاحتفالية تسليم الدكتوراه الفخرية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، غد الاثنين، بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وعدد من الوزراء ورموز الدولة، ومحافظ الجيزة، ورؤساء الجامعات، وأعضاء مجلس جامعة القاهرة وعدد من أساتذة الجامعة، ورجال السلك الدبلوماسى المعتمدين بمصر.

توافد الوزراء ورؤساء المنظمات المشاركة فى مؤتمر العمل العربى بالقاهرة