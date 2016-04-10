"إعمار العقارية" تعتزم بناء ناطحة سحاب أطول من برج خليفة

أعلنت الشركة التى قامت ببناء برج خليفة فى دبى الذى يعد أطول برج فى العالم أنها تعتزم بناء برج أطول فى هذه المدينة التى تعد محورا تجاريا فى الشرق الأوسط.

قال رئيس مجلس إدارة شركة (إعمار العقارية) محمد العبار اليوم الأحد أن برج المراقبة الجديدة سيكون أطول من برج خليفة، لكنه لم يكشف عن طوله.

خلافا لبرج خليفة، لن يكون البرج الجديد الذى صممه المهندس المعمارى الإسبانى-السويسرى سانتياغو كالاترافا فالس ناطحة سحاب تقليدية، وإنما سيحتوى على طوابق مراقبة وحدائق وربما مرافق سياحية أخرى.

من المقرر افتتاح البرج فى الوقت الذى تستضيف فيه دبى معرض إكسبو العالمى عام 2020.

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