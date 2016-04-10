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اغتيال أمين عام المجلس المحلى اليمنى بمديرية المنصورة بعدن ونجله

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اغتيال أمين عام المجلس المحلى اليمنى بمديرية المنصورة بعدن ونجله اغتيال أمين عام المجلس المحلى اليمنى بمديرية المنصورة بعدن ونجله

اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم مسئولا فى السلطة المحلية فى مديرية المنصورة بمحافظة عدن وابنه الصغير جنوبى اليمن أثناء تواجدهما بإحدى الكافتيريات بالمديرية.

وذكر مصدر محلى أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على احمد صالح الحيدرى أمين عام المجلس المحلى بمديرية المنصورة أثناء تناوله افطار هو وابنه الصغير فى الكافتيريا..وقام مواطنون بنقلهما على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات لعلاجهما إلا أنهما توفيا متأثرين بجروحهما.

يذكر أن مدينة عدن تشهد العديد من عمليات الاغتيالات لشخصيات عسكرية وأمنية ومحلية منذ تحريرها فى يوليو من العام الماضى ولكن هذه الاعمال خفت بصورة كبيرة بعد تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية التى شملت مديرية المنصورة وفر العديد من المسلحين منها خاصة بعد قيام طائرات الأباتشى التابعة لدول التحالف العربى بقصف مواقع مسلحين متشددين فى المديرية منذ فترة.

ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة /عدن الغد/ الالكترونية أن اللواء عيدروس الزبيدى محافظ عدن عقد اجتماعا قبل ذلك مع ممثلين من قطاعات مختلفة لمواطنى عدن أكد فيه أن إجراءات تأمين المدينة متواصلة وأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول نفسه العبث بأمن واستقرار المواطنين.

وقال المحافظ أنه حان الوقت لأن ينعم الناس فى عدن بالأمن والاستقرار موضحا أن الهدف من الحملات الأمنية تأمين مدينة عدن بشكل كامل.

وأضاف أنه وإدارته قبلوا بالعمل فى السلطة المحلية رغم الكم الهائل من المخاطر التى تهدد حياته لكن إنقاذ عدن والجنوب بشكل عام هو الهدف الأكبر لهم.
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