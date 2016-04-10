إنتاج 125 ألف أوقية ذهب بمنجم السكري خلال الربع الأول من 2016

أكد عصمت الراجحي، مدير عام الإعلام بمنجم الذهب بجبل السكري بمرسى علم، الكائن جنوب البحر الأحمر، أن حجم إنتاج الذهب المستخرج من منجم السكري خلال الربع الأول من 2016 قد ارتفع بنحو 15.7% بإجمالي إنتاج الذهب 125.27 ألف أوقية خلال الربع الأول من عام 2016 مقابل نحو 108 ألاف أوقية خلال الربع الأول في 2015.

وأضاف “الراجحي”، بحسب بيانٍ صدر اليوم الأحد، أن إجمالي الإنتاج المستهدف خلال 2016 يبلغ 470 ألف أوقية إلى 500 ألف أوقية، مقابل نحو 439 ألف أوقية خلال 2015.

وكانت الشركة، قد حققت تراجع في أرباحها السنوية خلال 2015 بنسبة 37 % لتسجل صافي الربح بعد الضرائب بلغ 51.6 مليون دولار، مقابل صافي ربح بلغ 81.56 مليون دولار خلال 2014.

ويقدر احتياطي الذهب بالمنجم بنحو 15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحد من أكبر مناجم الذهب في العالم.