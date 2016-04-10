رئيس توجو يصل مطار القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي رئيس توجو فورى جناسينجبى في زيارة رسمية لمصر ، تستغرق 3 ايام يجري خلالها مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث سبل دعم التعاون مع مصر.

ومن المقرر ان يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس توجو فورى جناسينجبى بمقر رئاسة الجمهورية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل البحري والثقافة والبناء والتخطيط الحضارى والرياضة والإعلام والصحة، بجانب تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أيضا بحث تعزيز التنسيق السياسي بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية في إطار حرص مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الأفريقي.