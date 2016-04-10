بالصور.. الهيئة العامة لقصور الثقافة تواصل الاحتفال بيوم اليتيم فى أسوان

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاتها بيوم اليتيم، داخل قصور الثقافة بمحافظة أسوان.

ونظم بيت ثقافة كلابشة بالتعاون مع إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافة أسوان احتفالا، بحضور طه حسين رئيس مجلس مدينة كلابشة، عربى عبد الصبور نائبا عن عضو مجلس النواب ياسين عبد الصبور، شفيقة باشرى عبد الحميد مدير الشئون الاجتماعية بكلابشة، رقية جمعة حسن مدير بيت ثقافة كلابشة.

وتضمن الاحتفال، محاضرة عن "كفالة اليتيم" ألقاها الشيخ رجب عابدين مدير إدارة الأوقاف بكلابشة، توزيع جوائز على الطلاب الأيتام والمتفوقين دراسيا بمدارس كلابشة، تقديم العرض المسرحى "عناب الأرنب الكداب" لفرقة فوزى فوزى المسرحية، إخراج يحيى عبد العظيم.

فى السياق ذاته، نظم قصر ثقافة العقاد احتفالا تضمن فقرات عديدة، بدأ بتلاوة قرآن كريم للشيخ مصطفى إبراهيم على، ثم السلام الجمهورى، أعقبه كلمة محمد مصطفى مدير قصر ثقافة العقاد، ثم عرض إنشاد دينى، وعروض اسكتشات راقصة بالتعاون مع مجموعه صناع الحياه، وعروض مسكات وعرائس، واختتم الحفل بتوزيع الهدايا على الأطفال .

كما نظمت مكتبة الطفل والشباب بكلح الجبل احتفالا تتضمن: ندوة بعنوان "يوم اليتيم" ألقاها محمد سيد مدرس ثانوى أزهرى، تحدث فيها عن اليتيم والأحاديث النبوية والآيات القرآنية التى تحث على رعاية الأيتام، وعن دور الهيئات والمؤسسات الخدمية فى رعاية الايتام، وتم عرض مواهب للأطفال فى إلقاء الشعر، واختتم الحفل بعمل مسابقة ثقافية وتقديم جوائز عينية للفائزين .

كما نظم احتفال بالتعاون بين مبادرة بنك الثواب نبع الخير وفرع ثقافة أسوان، على مسرح فوزى فوزى المسرح الصيفى، تضمن عرضا لفرقة بلاتة الابتدائية بمشاركة الفنان سليمان دى دى، عرض لفرقة"هيسا النوبية"، عرض لفرقة جامعة اسوان المسرحية، عرض لفرقة اسوان للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمود مغازى، إلى جانب افتتاح معرض صور فوتوغرفيا للفنان مصطفى عبد العزيز ومعرض حرف بيئية.

- بالصور.. تسرب غاز النشادر من مصنع كيما أسوان واختناق مواطنين بسبب رائحته

>