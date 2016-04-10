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بالصور..بدء فعاليات مسابقة القرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف فى شرم الشيخ

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بالصور..بدء فعاليات مسابقة القرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف فى شرم الشيخ بالصور..بدء فعاليات مسابقة القرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف فى شرم الشيخ
بدأت فعاليات مسابقة القرآن الكريم، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ جنوب سيناء، والتى تنظمها وزارة الأوقاف، تحت إشراف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتستضيفها وزارة الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 60 دولة و160متسابقًا.

وحضر كل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والشيخ حلمى الجمال رئيس لجنة التحكيم، والشيخ يوسف البدرى والشيخ إسماعيل الرؤى وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء.

فعاليات مسابقة القرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف فى شرم الشيخ (1)

فعاليات مسابقة القرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف فى شرم الشيخ (2)

فعاليات مسابقة القرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف فى شرم الشيخ (3)

فعاليات مسابقة القرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف فى شرم الشيخ (4)


>- اليوم..انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم بجنوب سيناء بمشاركة 60 دولة

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