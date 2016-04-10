وزير الاتصالات من أسيوط: ما تقدمه الدولة لذوى الإعاقة "حق من حقوقهم"

استهل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيارته لمحافظة أسيوط، بحضور مؤتمر "رؤية جديدة لدعم رجال الأعمال"، لمبادرة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى سوق العمل، وذلك برعاية المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط واللواء أركان حرب يحيى طه الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، وبحضور اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط وحسام الصماد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والمشرف على مبادرة التوظيف وعدد كبير من رجال الأعمال وذوى الإعاقة وعبد الرؤوف عبد الله قائد سلاح الإشارة .

وقال وزير الاتصالات، إن هناك فرقا بين الحقوق وما تقدمه الدولة، فما تقدمه الدولة لذوى الإعاقة هو حق من حقوقهم كفلها لهم الدستور، ونملك أكثر من برنامج لذوى الإعاقة، وهيكل كامل داخل الوزارة لا يهتم بشىء إلا بهم، وهو هيكل مهم جدا، وكيفية توظيفهم لدمجهم فى المجتمع المصرى والمبادرة التى نحن فيها هامة جدا، وهو مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى ونحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من المتعلمين والمتدربين ونحتفل بتوظيف عدد منهم.

وأوضح القاضى، أن المنطقة التكنولوجية التى سوف تقام فى أسيوط ستكون نقلة نوعية وعلامة من علامات التميز، وسوف تفتح فرص عمل كبيرة للشباب الصعيدى ومتحدى الإعاقة وفرص للتعلم والخبرات الجديدة ومجتمعات عمرانية جديدة، وأن الصعيد على أولويات القيادة السياسية.

ويولى القاضى اهتماما كبيرا لمحافظة أسيوط وهناك شركات كبيرة ستكون فى الصعيد وستفتح فرص عمل كبيرة حتى لا يتوجه الشباب الصعيدى باحثا عن فرصة عمل خارج محافظته.

وأثناء إلقاء الوزير لكلمته فوجئ بانقطاع التيار الكهربائى فأكمل مازحا و"هيكون عندنا نور إن شاء الله" .

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