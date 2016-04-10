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محافظ دمياط يحيل مخالفات الانضباط الإدارى و5 موظفين للتحقيق

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محافظ دمياط يحيل مخالفات الانضباط الإدارى و5 موظفين للتحقيق محافظ دمياط يحيل مخالفات الانضباط الإدارى و5 موظفين للتحقيق
أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مخالفات الانضباط الإدارى وانصراف عدد 5 من العاملين بمديرية الزراعة وعدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية إلى التحقيق العاجل.

وكانت إدارة المتابعة قد رصدت عددا من المخالفات خاصة بقيام العاملين بمديرية الزراعة بالتوقيع فى خانة الانصراف قبل مرور اللجنة أى قبل الساعة الثانية بعد الظهر، كما رصدت اللجان عدم ختم جميع سجلات الحضور والانصراف بخاتم المديرية، مما يعرضها للتلاعب، وكذا انصراف 5 من العاملين قبل مواعيد العمل الرسمية، وقرر المحافظ إحالة الحالات إلى التحقيق العاجل والعرض بالنتيجة.


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