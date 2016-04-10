أخبار عاجلة

المحامي العام لنيابات طنطا يتوجه إلى كنيسة ماري جرجس -
سكرتير عام الغربية: 13 حالة وفاة و42 مصابًا بانفجار كنيسة مارجرس حتى الآن -
القاهرة أبوظبي - السبت 08 أبريل 2017 - الحلقة كاملة -
بالصور- بعيدًا عن تقاليد المملكة أميرة سعودية ترأس تحرير مجلة vouge -
بالصور.. كيف سخر رواد مواقع التواصل من حملة الملابس الإعلانية الشهيرة؟ -
انفجار قنبلة داخل كنيسة مار جرجس بطنطا.. وسقوط قتلى ومصابين -
رئيس الوزراء يفتتح مؤتمر العمل العربي بمشاركة 21 وزيرًا -
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار البيليت العالمي فى بورصة لندن -
انفجار داخل كنيسة مارجرجس بطنطا.. وأنباء عن سقوط ضحايا -
8 الصبح - عـــاجـــل : إنفجار بمحيط كنيسة مارجرجس بطنطا وأنباء عن سقوط ضحايا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انطلاق حملات أمنية موسعة بغرب العريش لتمشيط المنطقة

Google+ Print
انطلاق حملات أمنية موسعة بغرب العريش لتمشيط المنطقة انطلاق حملات أمنية موسعة بغرب العريش لتمشيط المنطقة
بدأت قوات أمن شمال سيناء اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة بمناطق غرب العريش، وقال مصدر أمنى بشمال سيناء، إن الحملة تشارك فيها قوات أمنية مجهزة بغرض تمشيط المنطقة ومراجعة أوراق الأهالى والمقيمين بها والوافدين عليها، للتأكد من عدم وجود مطلوبين أمنيا على خلفية الأحداث التى تشهدها سيناء وهاربين من تنفيذ أحكام.

وتابع المصدر، أن الحملات تأتى فى إطار خطة أمنية متكاملة لتطهير مدينة العريش، وضبط خلايا مسلحة تنفذ عمليات إرهابية بين الحين والآخر داخل العريش.

وأشار المصدر، إلى أن الحملات فى مناطق الشيخ زويد ورفح وجنوب وشرق العريش ووسط سيناء تتواصل، وخلالها تمكنت القوات من تفجير 5 عبوات ناسفة تم اكتشافها على جانب الطرق وتم تفجيرها عن بعد، كما تم توقيف 21 مشتبها بهم جارى فحصهم، كما تتواصل الحملات فى مناطق وسط سيناء، وفرض تشديدات أمنية على الطرق والممرات الجبلية، والطرق القريبة من الشريط الحدودى، وشن حملات تطهير بالمنطقة بعد وصول معلومات بوجود اشخاص مسلحين بها .


>- مدير أمن شمال سيناء يلتقى أهالى ضاحية السلام بالعريش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365