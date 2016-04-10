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مصرع 3 طلاب غرقًا أثناء استحمامهم هربا من حرارة الجو فى المنوفية

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مصرع 3 طلاب غرقًا أثناء استحمامهم هربا من حرارة الجو فى المنوفية مصرع 3 طلاب غرقًا أثناء استحمامهم هربا من حرارة الجو فى المنوفية
لقى 3 طلاب مصرعهم غرقا بمراكز الباجور وشبين الكوم وأشمون بالمنوفية، اليوم الأحد، نتيجة استحمامهم هربا من حرارة الجو، وتم تحرير محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع كل من "محمد على" 14 عاما طالب، مقيم الباجور، و"محمود خالد" 17 عاما، مقيم كفر عون طالب بكلية الحقوق جامعة المنوفية، و"أحمد إبراهيم" 15 سنة طالب، مقيم شبين الكوم، نتيجة قيامهم بالاستحمام هربا من حرارة الجو، وتم تحرير محاضر بالوقائع، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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