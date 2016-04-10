26 يونيو.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى تطالب بوقف برنامج "أبلة فاهيتا"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، التى يطالب فيها بوقف برنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على فضائية CBC، للحكم بجلسة 26 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 1617 لسنة 70 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، وطالب خلالها بوقف عرض برنامج "أبلة فاهيتا" الذى يعرض على قناة cbc، لمخالفته القيم والأخلاق، ووجود إيحاءات جنسية تخالف تقاليد المجتمع.

وقال "صبرى" إن برنامج معروف باسم آبلة فاهيتا يعرض على شاشة قناة CBC تقدمه دمية صناعية تسمى أبلة فاهيتا، وهى شخصية بلهاء تتبارى وتتباهى فى التحدث بإسفاف وبألفاظ تخالف كل القيم والأخلاق، وبإيحاءات جنسية فجة خاصة إذا أخذ فى الاعتبار أن هذا البرنامج يدخل كل بيت، وتشاهده بعض الأسر، ولا يمكن أن يقال أن هذا حرية رأى أو إبداع، حيث أن هناك خيطًا رفيعًا بين الإسفاف والانحطاط وحرية الرأى والإبداع، كذلك فرق كبير بين الديمقراطية والسفالة وقلة الأدب.

وأضاف "صبرى" فى دعواه، أن هذا البرنامج يتحدث عن الأعضاء الجنسية للرجل بطريقة مبتذلة تمامًا، ويتطاول ويسخر بطريقة لا أخلاقية من شخصيات لها اسمها وتاريخها بجرأة ووقاحة متناهية، وإن جميع ما يعرض من خلال برنامج أبله فاهيتا يخالف تماما كل تقاليد المجتمع مع الأخذ فى الاعتبار أنه من غير المقبول أن يعرض على شاشة قناة من المفترض أنها تحترم نفسها وتحترم مشاهديها وأخلاق وقيم وعادات مجتمع له ثوابته وأصوله.

- اليوم.. القضاء الإدارى ينظر دعوى تطالب بوقف برنامج أبلة فاهيتا