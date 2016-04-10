نصائح نفسية للتعامل مع طفلك البطىء الكسول.. أهمها متقارنيهوش بغيره

تختلف صفات وسمات الأطفال، فكل منهم له شخصيته التى لا تشبه حتى إخوته، وهذا ما لا تعيه كثير من الأمهات والآباء.

وينصح الدكتور محمود غلاب، المعالج النفسى، الأمهات اللاتى يعانى أطفالهن من بطئ فى الحركة أو الاستجابة أو التأخر فى تأدية الواجبات المنزلية والمدرسية، بالتعامل مع هذا الطفل بشكل مختلف. ويكشف الدكتور غلاب عن عدة خطوات بسيطة لتحفيز الطفل وجعله أكثر تماشيا مع من حوله دون ضغط، ومنها:

1. ابتعدى عن أسلوب الاستهزاء به وبعيوبه، فهى طبيعته وعليك احترامها.

>2. لا تذكرى لطفلك مشكلته، ولكن قوّميها بأسلوبك، دائما أسمعيه كلمات الثناء كلما فعل فعلا جيدا.

>3. حاولى أن تكونى أنت ووالده نشيطين، ولا تكونا خاملين حتى لا يزداد كسلا وبطئا.

>4. لا تقارنيه بأصدقائه ولا جيرانه ولا أقرانه ولا إخوته، فكل طفل له شخصيته.

>5. ابدئى بتحفيزه على الدوام "سوف نتنزه سويا إن أنجزت واجبك فى نصف ساعة.

>6. حددى له مواعيد ثابتة لتناول الطعام والانتهاء منه، والمذاكرة والانتهاء منها، وكذلك الواجبات المدرسية.

>7. كونى متفاعلة ونشيطة معه، العبى معه، تحركى واخرجى وتنزهى معه.

>8. اهتمى بالتركيز على مزاياه الأخرى وعظمى فيها أمام الناس عند الحديث عنه لتكتسبى ثقته وحبه.

>9. حاولى أن تشركيه فى أعمال بجانب الدراسة، كالنشاطات والألعاب.

>10. اجلبى له عصفور واجعليه مسئولا عن إطعامه فى مواعيد محددة.

>11. أشركيه فى نشاط اجتماعى يكون فيه الكثير من الأطفال، ويكون بمواعيد وبمهام معينة ليشعر بالتنافس.

>12. امنحيه بمكافأة أو هدية كلما أنجز شيئا فى وقته، اربطى دائما بين جودة الفعل ووقت إنجازه.

>13. اختارى بعض المواد الفيلمية والكارتون التى تتحدث عن أهمية الوقت والنشاط.

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