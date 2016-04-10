الأطباء يحذرون من مخاطر حزام البطن على نمو عظام الأطفال

حذر الأطباء من الطريقة الشائعة بلف الطفل فى قماط (حزام البطن أو التقميط) بإحكام حول جسمه وأطرافه قبل النوم، لما لها من تداعيات صحية خطيرة على نموهم.

وقال الأطباء فى دراسة نشرت فى المجلة الطبية الأسترالية "ميديكال جورنال أوف أستراليا" إن عدم إعطاء الطفل حرية الحركة لرجليه وذراعيه بسهولة ربما يؤدى إلى أن الأطفال يحتاجون لجراحة فى مفصل الورك فى وقت لاحق.

وأشار الأطباء إلى أن الأطفال حديثى الولادة يحبون "الرفس" ولذا تحتاج منطقة الفخذ أو الورك لحرية الحركة.

يذكر أن هذا الأسلوب تقوم به الأمهات كوسيلة لتفادى وقوع "متلازمة الموت المفاجئ" أو كطريقة لتهدئة الأطفال قبل النوم، بيد أن الأطباء يقولون إن هذا قد يعوق نمو مفاصل الطفل كما يحول دون التشخيص المبكر للمصابين منهم بمشاكل فى الفخذ ولا يتم اكتشاف هذه المشكلات إلا بعد كبرهم.

وأشارت الدراسة، التى نشرتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إلى أن ثمة قلق متزايد بين أطباء العظام فى أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأستراليا من أن انتشار عادة "التقميط" وكأنه فى شرنقة، يعرض الأطفال لخلل فى نمو العظام.

وذكرت تقارير طبية أن حالات مشاكل الفخذ زادت عشرة أضعاف فى ولاية "نيوساوث ويلز" بأستراليا فى السنوات الأخيرة.

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