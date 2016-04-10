تدخين الماريجوانا أثناء الحمل يسبب مشاكل صحية لحديثى الولادة والأمهات

كشف تحليل جديد لأدلة قائمة أن حديثى الولادة الذين يتعرضون للماريجوانا فى الرحم قد يولدون أصغر فى الحجم من غيرهم وربما يوضعون فى وحدة للعناية المركزة بعد الولادة.

وقال باحثون فى دورية (بى.ام.جيه اوبن) الطبية إن الحوامل المدخنات للماريجوانا يصبحن أكثر عرضة للإصابة بأنيميا الحديد مقارنة بغيرهن.

وقالت كارا كرايست الباحثة فى الدراسة ومديرة قسم الخدمات الصحية فى مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية "نعرف أن العناية بنفسك قبل أن تحملى من أفضل السبل لضمان أن يولد الطفل بصحة جيدة."

وأضافت لرويترز هيلث عبر البريد الالكترونى "قد يشمل هذا تناول الفيتامينات مثل حمض الفوليك وتغيير نظامك الغذائى والإقلاع عن التبغ أو الكحول أو المخدرات."

وأشار الباحثون إلى أن الماريجوانا من أكثر المخدرات شيوعا على مستوى العالم وفى أمريكا الشمالية يدخن قرابة شخص من بين كل ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما الماريجوانا.

وراجع فريق الباحثين نتائج 24 دراسة من حول العالم لمعرفة تأثير تدخين الماريجوانا على الحوامل والأجنة. ودرسوا عوامل صحية مختلفة من بينها وزن الطفل وطوله وحجم رأسه عند الولادة وعدد أسابيع الحمل.

وخلصت الدراسة إلى أن الأجنة التى تتعرض للماريجوانا تصبح أكثر عرضة لنقص الوزن عند الولادة أى أن وزنها يكون أقل من 3 كيلوجرامات مشيرة إلى أن نسبة هذه الأجنة 77 بالمائة مقارنة بغيرها.

كما أن الأطفال المولودين لحوامل مدخنات للماريجوانا كانوا أكثر عرضة مرتين لوضعهم فى وحدة للعناية المركزة بحديثى الولادة.

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