رفع صور الرئيس السيسى وخادم الحرمين الشريفين أمام مجلس النواب

رفع منذ قليل، مواطنين لافتتين إحداهما عليها صور كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، أمام البوابة الرئيسية لمجلس النواب بشارع القصر العينى.

وتضمنت إحدى اللافتتين كتابات"تحيا الأمة العربية .. يحيا الشعب السعودى"، والأخرى كتب عليها "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا "، بالإضافة إلى عبارات "شعب الإسكندرية العظيم يرحب بخادم الحرمين الشريفين فى بلده الثانى مصر".

كما رفع أحدهم أعلام البلدين للترحيب بزيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمجلس النواب لإلقاء كلمته التاريخية تحت القبة.

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