ننشر صور انقلاب أتوبيس الرحلات بطريق الزعفرانة غارب المتسبب فى إصابة 44

حصلت اليوم السابع على صور، لانقلاب أتوبيس الرحلات بالكيلو 15 طريق الزعفرانة غارب، والذى تسبب فى إصابة 44 شخص كانوا فى طريقهم لرحلة إلى مدينة الغردقة.

من جانبه، أكد الدكتور حسام جميل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم نقل 36 مصاب للمستشفى لتلقى العلاج، مشيرا إلى أن الأتوبيس كان يقل 44 شخصا.

وقال اللواء محمد حلمى رئيس مدينة رأس غارب، إنه تم الدفع بفريق طبى من مستشفى العامة للبترول وكذلك المستشفى العسكرى لمستشفى غارب للمساعدة فى علاج المصابين.

وكان قد وصل اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إلى مكان الحادث بعد وقت قصير من حدوثه.

وتلقى الدكتور حسام جميل مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر إخطارا يفيد انقلاب حادث رحلات تابع للكنيسة الإنجيلية بطريق الزعفرانة غارب أسفر عن إصابة 44 شخصا.

على الفور تم الدفع بـ 19 سيارة إسعاف وتم نقلهم جميعا لمستشفى غارب المركزى.

- إصابة 36 شخصا فى انقلاب أتوبيس رحلات على طريق رأس غارب - الغردقة

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