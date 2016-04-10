مورينيو: لم أتعاقد مع ناد حتى اللحظة.. أفضل إنجلترا

نفى جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق توقيعه لعقد مبدئي مع مانشستر يونايتد من أجل قيادته بدء من الموسم المقبل خلفا للهولندي لويس فان جال.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود اتفاق مبدئي بين مورينيو ومسؤولي الشياطين الحمر على أن يبدأ مهمته الموسم المقبل.

وكثر الحديث عن رحيل فان جال عن يونايتد في ظل النتائج المخيبة لآمال الجماهير الموسم الحالي بعدما منحته الإدارة مبالغ طائلة لإجراء تعاقدات قوية.

وارتبط اسم مورينيو بالفريق بعد إقالة تشيلسي له على خلفية النتائج الكارثية في النصف الأول من الموسم الحالي التي جعلت الفريق قريبا من الهبوط بدلا من الدفاع بقوة عن لقبه في الدوري.

وقال مورينيو لشبكة سكاي سبورتس:"فان جال صديقي، عملت معه سنوات عديدة".

"ارتبط اسمي بأندية كثيرة وسأتولى واحدا في الصيف، لكن في هذه اللحظة أعدك بأنني لم أوقع لأي ناد".

"لست في وضعية تسمح لي برفض العروض، لابد أن أحللها لاختيار الأنسب".

"أفضل العمل في إنجلترا لأنني أحب هذه البلد، أحب كرة القدم هنا، عائلتي مستقرة وسعيدة هنا. الأولوية عندي للدوري الإنجليزي الممتاز".