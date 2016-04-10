توغل إسرائيلى محدود شرقى قطاع غزة

>توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم الأحد بشكل محدود شرقى قطاع غزة، كما أطلقت النار على المزارعين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية إن 6 جرافات عسكرية توغلت عشرات الأمتار انطلاقا من موقع "ناحال عوز" العسكرى شرق حى الشجاعية، شرقى غزة، وشرعت بأعمال تجريف وتسوية بمحاذاة السياج الأمنى العازل.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلى بشكل دورى فى الأراضى القريبة من الشريط الحدودى الفاصل شمال وشرق قطاع غزة للبحث عن عبوات ناسفة أو أنفاق للمقاومة وتمنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم فى هذه المناطق.

كما تطلق قوات الاحتلال المتمركزة فى الأبراج والآليات العسكرية على طول الشريط الحدودى نيرانها وقذائفها بشكل متكرر على أراضى ومنازل المواطنين الفلسطينيين.

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