الحكومة اليمينة: سنشارك في مفاوضات الكويت لانهاء معاناة الشعب

أكد الناطق باسم الحكومة اليمنية راجح بادي أن حكومته ستشارك في المفاوضات المنعقدة بالكويت في 18 أبريل الجاري لمد يد السلام ولإنهاء المعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني .

وقال بادي ـ في تصريح خاص لقناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد من الرياض ـ إن الحكومة الشرعية تؤكد دائما انها جاهزة للالتزام المطلق بوقف اطلاق النار في كافة الجبهات ، موضحا أن تعليمات صدرت لكافة أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بالاستعداد لوقف اطلاق النار.

إلا أن بادي لفت إلى المؤشرات توحي بان مليشيات الحوثي ـ صالح لا تسعى لإحلال السلام وغير جادة في التفاوض، متسائلا لماذا يستمرون في استيراد كميات ضخمة من الأسلحة إذا كانوا يرغبون في إحلال السلام.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد أكد في وقت سابق حرصه وتطلعه التام لتحقيق السلام وإيقاف الحرب والدمار حقنا للدماء اليمنية ، مؤكدا أن حكومة بلاده ستذهب للكويت من أجل صنع السلام الدائم الذي يؤسس لبناء مستقبل اليمن الجديد واستئناف العملية السياسية واستكمال الاستحقاقات الوطنية”.

أ ش أ