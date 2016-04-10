مصرع شاب بصعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة في المنشاة بسوهاج‎

لقي شاب مصرعه بصعق كهربائي حال تواجده بمركز الشباب بناحية روافع العيساوية بالمنشاة علي آثر حدوث ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة.

كان اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة المنشاة يفيد ورود بلاغ من خلف خلف الله محمد محمد 52 سنة موظف ويقيم بناحية روافع العيساوية – دائرة المركز بوفاة نجله خالد 14 سنة طالب ويقيم بذات الناحية حال تواجده بمركز الشباب بذات الناحية علي آثر حدوث ماس كهربائي بأحد أعمدة الإنارة – ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

أفاد تقرير السيد مفتش الصحة بحدوث الوفاة نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1804 إداري المركز لسنة 2016، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.